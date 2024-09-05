В шведского подростка выстрелили в школьном туалете

В Швеции подростка обстреляли в школьном туалете, пишет газета Aftonbladet.

Инцидент произошел утром 4 сентября в начальной школе в муниципалитете Худдинге к югу от Стокгольма. Ученики школы сообщают, что узнали о стрельбе в туалете из новостей, и были эвакуированы.

Предварительно, стрелок открыл огонь из боевого оружия, его задержали, а пострадавшего доставили в больницу. По данным полиции, мальчик получил серьезное ранение, а злоумышленник действовал по чьему-то поручению.

Сколько лет стрелявшему и потерпевшему, не уточняется, однако известно, что в шведской начальной школе учатся до девятого класса. Также сообщается, что эти два ученика уже не раз ссорились.

«У них был конфликт год или около того назад, но мы его уладили. Теперь же произошел конфликт, который вышел из-под контроля в ужасной форме», — заявил директор школы во время пресс-конференции.

Он отметил, что занятия по расписанию возобновятся 6 сентября, но школа остается открытой для учеников.

В этот же день неизвестные устроили стрельбу в школе в американском штате Джорджия.

Ранее российские подростки не менее семи раз выстрелили в ровесника из травмата.