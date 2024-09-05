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Сотрудника частной школы в российском городе заподозрили в педофилии

«Фонтанка»: в Петербурге сотрудника частной школы подозревают в педофилии

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Global Look Press

В Санкт-Петербурге мужчину, который работал фотографом в одной из частных школ города, подозревают в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Об этом сообщает «Фонтанка».

57-летнему петербуржцу вменяют надругательство над 14-летней девочкой-подростком в здании учебного заведения в Адмиралтейском районе. По версии следствия, все произошло в конце прошлого учебного года.

В квартире подозреваемого изъяли жесткий диск и флешки. На рабочем месте мужчины обнаружили скрытые камеры.

По информации СМИ, мужчину поместили в СИЗО на двое суток.

До этого в Калуге отправили под суд директора спортшколы за прием на работу тренера-педофила. Глава образовательного учреждения взяла мужчину руководителем секции по футболу, не заключив с ним трудовой договор и не проверив, есть ли у сотрудника судимости.

Ранее россиянин надругался над своей дочерью более 50 раз в течение года.

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