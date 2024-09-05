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Полицейские ранили подозрительного человека около генконсульства Израиля в Мюнхене

Focus: в Мюнхене полицейские ранили человека возле генконсульства Израиля

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disclosetv/X (ранее Twitter)

В Мюнхене полицейские ранили подозреваемого, который мог устроить стрельбу у генконсульства Израиля. Об этом пишет издание Focus.

Журналисты сообщили, что мужчина открыл огонь по посту полиции из длинноствольного оружия, из-за чего полиция ранила его ответным огнем. Мужчину, вероятно, ликвидировали на месте, написали в издании.

В полиции добавили, что они увеличили свое присутствие в районе Мюнхена «в связи с текущей оперативной ситуацией». Однако пока дальнейших угроз не наблюдается.

В полиции призвали не делиться фотографиями или видео с места инцидента в соцсетях. Вместо этого силовики опубликовали данные портала, куда можно присылать такие кадры.

До этого местные жители рассказали, что слышали выстрелы, громкие звуки и крики около израильского генконсульства. На место инцидента приехала полиция со снайперами и вертолетами. Издание обратило внимание, что в этот же день в 1972 году израильская команда во время Олимпиады в Мюнхене подверглась нападению, и 11 из 14 спортсменов взяли в заложники. В итоге никто из них не выжил.

Ранее неизвестные связали новозеландского дипломата и ограбили его квартиру в Париже.

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