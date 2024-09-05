Раскрыто число погибших в Полтаве после удара по училищу ВСУ

В морге Полтавы уже находятся 760 тел бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые погибли в результате удара российского «Искандера» по военному институту связи. Такая информация поступает от местных жителей, ее подтвердил полтавский блогер Богдан.

При этом блогер отметил, что эта цифра еще не окончательная. По его словам, накануне с места удара ВС РФ тела украинских солдат якобы вывозили на КамАЗах, при этом многие из них якобы были лишены конечностей.

Завершая свой рассказ Богдан обратился к руководству Киева. Блогер попросил не скрывать истинную картину произошедшего, но открыто озвучить количество потерь ВСУ, чтобы родственники погибших могли найти своих солдат.

Официального подтверждения информации, которую озвучил блогер, нет.

Утром 3 сентября в Полтаве произошли два мощных взрыва. По данным ТАСС, ВС РФ нанесли удар двумя ракетами «Искандер-М». Один снаряд попал в учебно-административный корпус, второй в столовую. В результате атаки пострадали более 300 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что российская армия ударила двумя баллистическими ракетами по институту телекоммуникаций в Полтаве. По словам украинского президента, в результате случившегося были убиты 51 человек и еще 271 военный получил ранения.

Ранее Минобороны РФ раскрыло подробности удара ВС РФ по Полтаве.