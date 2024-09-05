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Путин предложил повысить выплаты на ипотеку семьям на Дальнем Востоке

Путин: выплаты на ипотеку для многодетных в ДФО надо поднять до миллиона рублей

Президент РФ Владимир Путин предложил ввести выплату в размере одного миллиона рублей для погашения ипотеки многодетными семьями, проживающими в ряде регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО). Об этом пишет РИА Новости.

Глава государства 5 сентября принял участие в пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке. На мероприятии он рассказал, что в прошлом году в Приморском крае выплаты для погашения кредита на жилье семьями с тремя и более детьми увеличились до одного миллиона рублей. До этого они составляли 450 тыс. рублей, как и по всей стране.

«Мы договорились сделать, что выплату в аналогичном размере, то есть один миллион рублей, [будут предоставлять многодетным семьям] в дальневосточных регионах, где коэффициент рождаемости ниже среднего по федеральному округу», — добавил российский лидер.

Он обратился к профильным структурам, призвав их ускорить принятие необходимых для реализации данной инициативы нормативных актов. При этом Путин подчеркнул, что мера должна заработать задним числом — с 1 июля 2024 года.

Ранее в министерстве труда и социальной защиты РФ рассказали, сколько российские семьи тратят на ипотеку.

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