Пьяный россиянин домогался пятилетнего мальчика, который искал еду на помойке

В Красноярске пьяный мужчина домогался пятилетнего мальчика из неблагополучной семьи, сообщает Kras Mash.

По данным Telegram-канала, мать ребенка узнала о произошедшем от соседки, та рассказала ей, что некий мужчина совершил в отношении ее сына действия сексуального характера. К приезду полицейских извращенец успел скрыться.

Оказалось, что мальчик воспитывается в неблагополучной семье. В квартире дома на Норильской улице, где живет ребенок, обнаружили разбитую мебель, вонь, мусор и испражнения на полу. По словам местных жителей, сын хозяйки недавно искал еду на помойке.

Сотрудники МВД взяли объяснения с родительницы и уехали. В ведомстве ситуацию пока не комментировали.

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