Женщина выжила после удара молнии и рассказала о своих ощущениях: «На голову упал человек»

Американка выжила после удара молнии на пляже и рассказала о своих ощущениях, сообщает Daily Mail.

Мередит Уиллитс из Иллинойса отдыхала со своим мужем на пляже во Флориде, когда в нее внезапно ударила молния. После этого женщина рухнула на землю и какое-то время не могла двигаться и говорить. Супруг Уиллитс начал задавать вопросы, чтобы убедиться, что с ней все в порядке, и вызвал службу спасения.

Скорая доставила пострадавшую в отделение неотложной помощи, где врачи обнаружили, что левая сторона ее тела полностью перестала функционировать. Пациентку, которая не могла шевелить пальцами ног, госпитализировали с подозрением на инсульт, но во время исследования опасения не подтвердились.

«Ощущение было такое, будто на мою голову упал человек весом 300 фунтов (около 130 кг). Я сразу поняла, что происходит», — заявила Уиллитс в ролике на TikTok спустя две недели после инцидента.

Женщина рассказала, что на затылке у нее появилась сыпь, похожая на акне, и разорвалась киста на яичнике. Уиллитс, считающая себя медиумом, также заявила, что ее собственная экстрасенсорная интуиция «обострилась» после инцидента.

Как уточняется, ежегодно в США в землю ударяет около 40 млн молний, но вероятность того, что вас заденет одна из них, составляет менее одного на миллион. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, 90% всех пострадавших от удара молнии выживают.

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