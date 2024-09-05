Лавров исполнил мечту девушки на ВЭФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) во Владивостоке исполнил мечту девушки и сделал с ней селфи. Об этом сообщило РИА Новости.

Девушка призналась главе внешнеполитического ведомства, что мечтала о фотографии с ним. «Мечты сбываются», — ответил на это Лавров.

До этого стало известно, что в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке проведут неофициальные соревнования по приготовлению китайских и российских пельменей. С таким предложением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Девятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Он считается ведущей площадкой для развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главной темой мероприятия в этом году станет «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее на ВЭФ торжественно открыли выставку «Улица Дальнего Востока» и «Дом сокола».