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Жительница Суджи рассказала, как российские военные спасли ее семью

Жительница Суджи Шепиль: ВС РФ помогли многим эвакуироваться в день атаки ВСУ

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MIC IZVESTIA / IZ.RU/Reuters

Жительница Суджи Тамила Шепиль рассказала, что благодаря действиям российских военных в первый день атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область половина населения города смогла эвакуироваться. Ее слова приводит РИА Новости.

Женщина рассказала, что в ночь на 6 августа от сильного взрыва она упала с кровати, когда пришла в себя, вместе с дочерью быстро взяла внуков и спряталась в подвале. По ее словам, сначала в городе пропал свет, потом связь, затем не стало воды, после всего этого начался массированный обстрел.

Шепиль отметила, что сначала не было понятно, что происходит, и только к часу дня ей позвонил зять и сообщил, что украинцы зашли в соседнюю Гончаровку, и велел им срочно собирать все необходимое.

«Ребята (российские военные. — прим. ред.) — наши молодцы, низкий поклон им, они дали людям суджанским хотя бы полсуток, даже больше, чтобы выехать. Если бы не они, неизвестно, что бы случилось с нами», — поделилась жительница Суджи.

При выезде из города женщина видела разрушенные здания прокуратуры, суда, военкомата, администрации. Сейчас она с семьей находится в пункте временного размещения в Курске. О том, что в каком состоянии сейчас ее дом, она ничего не знает.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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Атаки на Курскую область
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