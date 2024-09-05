Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Восточном экономическом форуме предложили провести «пельменный баттл»

Захарова предложила устроить соревнование пельменей РФ и КНР

close
Depositphotos

В рамках Восточного экономического форума во Владивостоке проведут неофициальные соревнования по приготовлению китайских и российских пельменей. С соответствующим предложением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

Выступая на одной из сессий ВЭФ, Захарова предложила китайским коллегам устроить «пельменный баттл».

«Давайте мы устроим соревнование пельменей. Вы в посольстве [Китая] сделаете китайские пельмени, а мы принесем свои. И посмотрим», — сказала Захарова, отметив, что в разных регионах России это блюдо готовят по-разному и она попросит шеф-поваров продемонстрировать разнообразие.

Девятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Он считается ведущей площадкой для развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главной темой мероприятия в этом году станет «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» займется продвижением продукции региональной гастрономии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами