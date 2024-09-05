На Восточном экономическом форуме предложили провести «пельменный баттл»

В рамках Восточного экономического форума во Владивостоке проведут неофициальные соревнования по приготовлению китайских и российских пельменей. С соответствующим предложением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

Выступая на одной из сессий ВЭФ, Захарова предложила китайским коллегам устроить «пельменный баттл».

«Давайте мы устроим соревнование пельменей. Вы в посольстве [Китая] сделаете китайские пельмени, а мы принесем свои. И посмотрим», — сказала Захарова, отметив, что в разных регионах России это блюдо готовят по-разному и она попросит шеф-поваров продемонстрировать разнообразие.

Девятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Он считается ведущей площадкой для развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главной темой мероприятия в этом году станет «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» займется продвижением продукции региональной гастрономии.