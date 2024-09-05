Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник самолетного типа над Брянской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Чиновник добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

4 сентября российские средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат самолетного типа, а также две управляемые авиационные бомбы над Курской областью.

В тот же день официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что беспилотники, применяемые украинскими войсками для атак на объекты в Ростовской области, настраивались в Великобритании. По ее словам, британские фирмы причастны к ударам дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по этому российскому региону.

Ранее сообщалось, что у ВСУ появились БПЛА, способные долететь до Сибири.