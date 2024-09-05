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Губернатор Херсонской области сообщил о возвращении жителей в регион

Губернатор Сальдо: население стало возвращаться в Херсонскую область

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Сергей Бобылев/РИА Новости

В Херсонскую область стало возвращаться население, которое ранее из-за боевых действий покинуло регион. Об этом в интервью РИА Новости сообщил губернатор Владимир Сальдо.

По его словам, в настоящее время появилась тенденция возвращения в Херсонскую область тех жителей, которые вынуждены были уехать, в том числе и за границу. Начали воссоединяться семьи.

Сальдо отметил, что люди обращаются с вопросами о том, как можно вернуться, получить работу и жилье.

Возвращение происходит и в прифронтовые районы. Губернатор подчеркнул, что в Херсонской области заинтересованы в росте числа населения. Ввиду того, что людей в регионе не хватает, трудоустроиться там легко.

До этого стало известно, что жителям Херсонской области было выдано более 150 тысяч паспортов граждан Российской Федерации.

22 августа в Геническом муниципальном округе Херсонской области по случаю праздника Государственного флага России был развернут огромный триколор.

Ранее Сальдо заявил о террористической тактике ВСУ в Херсонской области.

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