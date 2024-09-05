В Киеве появилась надпись в поддержку специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал в беседе с агентством РИА Новости.

По словам подпольщика, его коллеги из Киева сообщили, что обнаружили надпись «Za правду!» на фоне флага России на улице Гоголя в столице Украины. Лебедев предоставил агентству соответствующие фотографии.

«Мы — в каждом городе, и мы заявляем о себе. Не только помогаем в победе над нашим общим бандеровским врагом, мы показываем всем остальным жителям угнетенной части украинской территории — мы есть!» — сказал подпольщик.

До этого Сергей Лебедев заявил, что огромный процент украинцев ненавидит действующее правительство и оказывает помощь России в рамках спецоперации. По его словам, такие люди не просят оплаты за свои действия.

Подпольщик также отметил, что в сопротивлении есть люди высокого ранга, в том числе бизнесмены и чиновники.

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