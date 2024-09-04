Самокатчик вылетел с набережной в Неву в Петербурге, его пришлось спасать гидроциклистам

В Петербурге мужчина на электросамокате вылетел с набережной в Неву. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел 4 сентября на Арсенальной набережной неподалеку от тюрьмы «Кресты». Самокатчик вылетел с дороги в реку вместе со своим ноутбуком. При этом самокат, на котором он двигался, остался лежать на набережной.

В результате мужчину спасли и доставили на сушу гидроциклисты. Сообщается, что пострадавший получил ссадины и ушибы. Отмечается, что мужчина больше всего переживал за свой ноутбук — он оказался программистом.

До этого в Москве неизвестный на электросамокате совершил наезд на коляску, в которой находился младенец. По словам матери ребенка, все произошло во дворе из дома. Информация о состоянии пострадавшего отсутствует.

Ранее пенсионерка отсудила 440 тысяч за наезд самокатчика, после которого так и не восстановилась.