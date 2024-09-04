Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Самокатчик вылетел с набережной в Неву в Петербурге, его пришлось спасать гидроциклистам

«Фонтанка»: в Петербурге самокатчик вылетел с набережной в Неву

close
Shutterstock

В Петербурге мужчина на электросамокате вылетел с набережной в Неву. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел 4 сентября на Арсенальной набережной неподалеку от тюрьмы «Кресты». Самокатчик вылетел с дороги в реку вместе со своим ноутбуком. При этом самокат, на котором он двигался, остался лежать на набережной.

В результате мужчину спасли и доставили на сушу гидроциклисты. Сообщается, что пострадавший получил ссадины и ушибы. Отмечается, что мужчина больше всего переживал за свой ноутбук — он оказался программистом.

До этого в Москве неизвестный на электросамокате совершил наезд на коляску, в которой находился младенец. По словам матери ребенка, все произошло во дворе из дома. Информация о состоянии пострадавшего отсутствует.

Ранее пенсионерка отсудила 440 тысяч за наезд самокатчика, после которого так и не восстановилась.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами