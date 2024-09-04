Во Владикавказе годовалая девочка выпала из окна девятого этажа, пока мать была на кухне

В Северной Осетии следователи устанавливают обстоятельства падения из окна малолетнего ребенка, девочка упала с высоты девятого этажа. Об этом сообщает республиканское управление СУ СК РФ.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Морских Пехотинцев 4 сентября, годовалая девочка находилась в квартире вместе с матерью. По предварительной информации, женщина отвлеклась на домашние дела на кухне. Ребенок забрался на диван, выбрался на подоконник у открытого окна и упал с высоты девятого этажа.

Спасти пострадавшую медики не смогли. По факту произошедшего проводится доследственная проверка, обстоятельства несчастного случая устанавливают следователи.

До этого сообщалось, что в Улан-Удэ двухлетний ребенок выпал из окна второго этажа. Пострадавшего доставили с травмами в больницу, а прибывшие на место полицейские выяснили, что мальчик облокотился на москитную сетку и выпал вместе с ней на улицу. Незадолго до этого прабабушка мальчика уложила внуков спать и ушла в магазин, однако уже через несколько минут дети проснулись, и пока прадедушка успокаивал плачущего младшего, его старший брат убежал на кухню и залез на окно.

Ранее в Петербурге второклассница чудом выжила, выпав из окна шестого этажа.