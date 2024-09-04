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Трансконтинентальный Boeing запросил экстренную посадку в Москве

Самолет Boeing 787 запросил экстренную посадку в Москве из-за отказа в двигателе

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aeromexico.com

Трансконтинентальный самолет Boeing 787 по пути из Индии в Великобританию запросил экстренную посадку в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

Уточняется, что посадка будет произведена в аэропорту Шереметьево из-за отказа в одном из двигателей. Самолет вырабатывает топливо и готовится сесть в ближайшие минуты.

3 сентября пассажирский самолет Airbus, выполнявший рейс из Москвы в Сочи, совершил незапланированную посадку в аэропорту Минеральные Воды в Ставропольском крае. По данным агентства «Интерфакс», решение было принято из-за сработавшей сигнализации о возможной неисправности.

До этого пассажирский самолет Boeing 787 авиакомпании Eva Airways, выполнявший рейс Бангкок — Вена, экстренно сел в столице Азербайджана Баку. Причиной стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров на борту.

В конце августа самолет авиакомпании «Ямал», следовавший из Минеральных Вод в Надым, был вынужден сесть в Тюмени. Причиной посадки стала техническая проблема с системой кондиционирования воздуха (СКВ). Как впоследствии сообщили «Газете.Ru» в «Ямале», посадка не была экстренной.

Ранее летевший из Антальи в Казань самолет экстренно сел в Самаре.

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