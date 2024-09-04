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На ЗАЭС прошла ротация специалистов МАГАТЭ

На Запорожской АЭС прошла очередная ротация специалистов МАГАТЭ

На Запорожской АЭС (ЗАЭС) во время визита гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси прошла очередная ротация специалистов агентства. Информацию об этом опубликовали представители станции в Telegram-канале.

«Совместно с Гросси на станцию прибыла новая 23-я команда инспекторов, состоящая из 4-х человек, которая сменит предыдущую», — говорится в публикации.

Это 23-я ротация специалистов на станции с 1 сентября 2022 года, предыдущий раз — 6 августа.

4 сентября Гросси вместе с делегацией агентства прибыл на ЗАЭС. К настоящему моменту делегация уже покинула станцию. Глава МАГАТЭ сообщил, что посетил насосную станцию и хранилище топлива.

Расположенная рядом с городом Энергодаром на левом берегу Днепра Запорожская АЭС является самой крупной по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе.

Ранее сообщалось, что МАГАТЭ окажет техподдержку Украине в покупке российских атомных реакторов.

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