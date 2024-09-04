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Пенсионерка едва не утонула, спасаясь от напавшей на нее собаки

В Костроме пенсионерка спаслась от напавшей на нее собаки, прыгнув в реку

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В Костромской области следователи устанавливают обстоятельства нападения собаки на пожилую женщину, пенсионерка едва не утонула, спасаясь от пса. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Пожилая женщина прогуливалась с маленькой собакой вдоль набережной Волги по улице Нариманова, когда на нее внезапно набросился крупный агрессивный пес. Собака, похожая на ризеншнауцера, была без поводка и намордника.

По данным портала Life, пенсионерка схватила на руки своего йорка и вместе с ним прыгнула в реку, однако агрессивный пес вцепился ей в ногу, женщине пришлось зайти на глубину. Через некоторое время к пенсионерке подошла хозяйка ризеншнауцера, забрала его и скрылась.

Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Ей наложили несколько швов. По факту инцидента доследственную проверку проводит региональный СК, личность владелицы агрессивной собаки и обстоятельства произошедшего устанавливается.

Ранее алабай набросился на шестилетнего мальчика и его бабушку в Нижегородской области.

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