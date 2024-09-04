Google выпустила Android 15 для разработчиков

Американская компания Google представила официальную версию Android 15 для разработчиков. Исходный код этой версии доступен в рамках проекта Android Open Source Project (AOSP) для пользователей смартфонов Pixel. Об этом говорится на официальном сайте ОС.

Одной из новых функций стала Circle to Search, позволяющая распознавать музыку, подобно приложению Shazam. Теперь можно узнать название песни и исполнителя, даже если трек звучит в общественных местах или видео.

Также появилась функция Theft Detection Lock, которая автоматически определяет попытку кражи устройства и мгновенно блокирует его. Пользователи теперь могут ограничивать доступ к определенным приложениям, также улучшена многозадачность для устройств с большими экранами.

До этого сообщалось, что Android 15 обещает стать самым масштабным обновлением операционной системы за последние несколько лет. Также стало известно, что для многих популярных смартфонов Android 15 станет последним большим обновлением в их жизненном цикле. Издание Xiaomitime опубликовало список моделей смартфонов брендов Xiaomi, Redmi и Poco, которые получат Android 15, но на этой версии ОС их дальнейшая программная поддержка прекратится. В список вошли 21 модель, включая Xiaomi 12, Xiaomi 12S, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12 Ultra, Redmi K50, Redmi Note 12, Poco F4 GT и другие.

Ранее на Android и iPhone вышла игра по спасению Павла Дурова.