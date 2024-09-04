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В Подмосковье водитель заснул за рулем и наехал на лавочку с пенсионерами, они в больнице

В Электростали водитель машины наехал на лавочку с людьми

В Подмосковье два человека пострадали в аварии с участием автомобиля марки Kia. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Электростали, на проспекте Ленина. По предварительным данным, водитель наехал на лавку, в тот момент на ней сидели мужчина и женщина 1950 года рождения.

«В результате ДТП они с телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение», – поделились в ведомстве.

В беседе с правоохранителями водитель заявил, что заснул за рулем. В момент инцидента мужчина не был пьян.

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, которая поможет выяснить все обстоятельства.

До этого на востоке Москвы в ДТП с «КамАЗом» пострадала 86-летняя пенсионерка. По версии правоохранителей, водитель по неизвестной причине наехал на женщину, после чего ее госпитализировали в больницу. Состояние россиянки оценивается как тяжелое.

Ранее водитель переехал спящую собаку в Саратове.

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