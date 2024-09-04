В Ярославле загорелась гостиница «Яръ». Об этом сообщается в Telegram-канале портала 76.ru.

Уточняется, что гостиница расположена на 3-й Яковлевской улице в Заволжском районе. Пожар начался около 17:00 мск 4 сентября. Из здания эвакуировали 15 человек.

В ГУ МЧС по Ярославской области сообщили, что у здания горит кровля, а площадь пожара составляет 100 квадратных метров. Пострадавших нет. На месте работает 25 спасателей и семь единиц техники.

Днем 4 сентября в Ярославской области загорелся ангар на площади 960 квадратных метров. По данным МЧС, возгорание произошло на кровле складского помещения с металлическими запчастями в Ростове. На месте работают порядка 30 специалистов и девять единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

Накануне в Сочи загорелся частный дом, после чего пламя распространилось еще на два соседних здания. Местные жители пожаловались, что жильцы дома не могли дозвониться до служб спасения. Кроме того, улицу полностью перекрыли, что не позволило проехать пожарным, сообщили в соцсетях.

Ранее в Ростовской области загорелся отель.