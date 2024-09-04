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Отчим и бабушка истязали 10-летнего мальчика в Кировской области

В Кировской области родственники избивали 10-летнего мальчика

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Depositphotos

В Унинском районе Кировской области двое местных жителей признаны виновными в истязании несовершеннолетнего, мальчика регулярно избивали родственники. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Как удалось установить и доказать следствию, бабушка и отчим систематически истязали 10-летнего мальчика. Мужчина и женщина регулярно наносили беззащитному ребенку побои.

Когда о происходящем в семье стало известно, в отношении подозреваемых были возбуждены уголовные дела. Приговором суда обвиняемым назначены наказания в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года. Изъят ли мальчик из семьи — неизвестно.

До этого сообщалось, что на Ямале осудили мать, прижигавшую младенцу ноги зажигалкой. 41-летняя женщина вела асоциальный образ жизни, злоупотребляла спиртными напитками и подвергла издевательствам своего четырехмесячного сына. В отношении жительницы Ноябрьска было возбуждено уголовное дело по статье «Истязание малолетнего», приговором суда матери назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, женщину также лишили родительских прав.

Ранее в Белгородской области будут судить мужчину, который избивал новорожденную дочь.

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