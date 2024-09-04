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В МАГАТЭ заявили об «очень хрупкой» ситуации на Запорожской АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Гросси: ситуация на ЗАЭС остается нестабильной и хрупкой

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Alexander Ermochenko/Reuters

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на Запорожской АЭС (ЗАЭС) остается нестабильной и очень хрупкой. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на новый доклад агентства об усилиях по поддержанию атомной безопасности на фоне конфликта на Украине.

«Генеральный директор Гросси в предисловии к докладу заявил, что ситуация на ЗАЭС остается нестабильной и очень хрупкой», — говорится в документе.

4 сентября Гросси вместе с делегацией МАГАТЭ прибыл на ЗАЭС. К настоящему моменту делегация уже покинула станцию. Глава МАГАТЭ сообщил, что посетил насосную станцию и хранилище топлива.

Расположенная рядом с городом Энергодаром на левом берегу Днепра Запорожская АЭС является самой крупной по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе.

Ранее сообщалось, что МАГАТЭ окажет техподдержку Украине в покупке российских атомных реакторов.

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