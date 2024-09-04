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В МАГАТЭ заявили, что пожар на градирне ЗАЭС начался не у ее основания

Гросси: пожар на градирне ЗАЭС начался не из-за возгорания у ее основания

Пожар на градирне Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) начался не у основания сооружения. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, передает «Интерфакс».

«Благодаря почти моментальному доступу моих экспертов — они его получили в понедельник, на следующий день после пожара, мы смогли установить, как минимум, что причиной возгорания не был огонь у основания градирни. Это мы выяснили довольно определенно», — сказал Гросси.

Гендиректор МАГАТЭ добавил, что на текущий момент расследование произошедшего еще продолжается. Для установления причин пожара агентство договорилось с руководством станции, что предоставят результаты проведенной работы, отметил Гросси.

11 августа украинские войска нанесли удар по Запорожской АЭС при помощи дрона-камикадзе. В результате на градирне произошел пожар, который вскоре удалось потушить. Директор ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что инфраструктура станции впервые столь серьезно пострадала от украинской атаки.

При этом в МАГАТЭ не смогли назвать причины пожара, заявив, что он вряд ли начался в основании градирни.

Ранее в МАГАТЭ развенчали фейки о причастности России к пожарам на ЗАЭС.

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