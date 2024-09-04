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Мужчина похитил девятилетнюю девочку из магазина, изнасиловал и бросил на дороге

The Sun: в США мужчина похитил ребенка из магазина и изнасиловал

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Shutterstock

В штате Нью-Йорк мужчина похитил школьницу из магазина, когда ее бабушка отвлеклась на несколько минут, злоумышленник изнасиловал ребенка и выбросил девочку на дороге. Об этом сообщает The Sun.

Девятилетняя девочка вместе с бабушкой делала покупки в супермаркете, пожилая женщина отошла в туалет, вернувшись она не обнаружила внучку. По словам очевидцев, к девочке подошел неизвестный мужчина, он схватил ребенка за волосы, затащил в свою машину и скрылся.

Злоумышленника искали почти 18 часов, в ходе поисков, на одной из улиц была обнаружена похищенная им девочка. Американец надругался над ребенком и выбросил ее на дороге.

Автомобиль насильника удалось обнаружить благодаря камерам видеонаблюдения, уходя от полицейской погони, он не справился с управлением и на одном из перекрестков врезался в джип. Подозреваемого госпитализировали в тяжелом состоянии, спасти его не удалось.

Как позже установили сотрудники полиции штата, похитителем оказался 64-летний Уэйн Ноэль, он четыре раза привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Ранее в США мужчина дважды за час пытался похитить с улицы двух девочек.

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