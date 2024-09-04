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Банда бездомных мигрантов с оружием ограбила людей в Москве на 43 млн рублей

Baza: в Москве банда бездомных мигрантов с оружием награбила на 43 млн рублей

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Depositphotos

В Москве банда вооруженных иностранцев с оружием несколько лет грабила людей, перевозивших крупные суммы денег. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, пятеро уроженцев Таджикистана и мужчина из Дагестана объединились в банду, которая стала нападать на людей, перевозивших крупные денежные суммы. В июне 2021 года они украли 15 млн рублей у мужчины на Волжском бульваре и выстрелили ему в ногу. В сентябре того же года группировка украла у учредителя туристических агентств на Авиамоторной улице 27 млн рублей, а в декабре 2023 года злоумышленники ограбили гражданина Киргизии на 1 млн рублей.

В ходе проверки правоохранительных органов выяснилось, что ни у одного из членов банды не было регистрации в Москве. Подозреваемых по уголовному делу о разбое, совершенном с угрозой применения насилия группой лиц в особо крупном размере, задержали 29 августа. Ущерб от их действий составил 43 млн рублей. Сейчас мигранты находятся в СИЗО.

Ранее подростковая банда ограбила пять магазинов в Екатеринбурге за неделю.

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