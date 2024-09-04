Путин оценил перспективу строительства АЭС на Дальнем Востоке

Строительство АЭС на Дальнем Востоке является перспективным направлением, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом пишет ТАСС.

«Когда я говорил об атомных электростанциях, я имел в виду и дальневосточный регион. Почему нет, это перспективное направление», - отметил глава государства.

Он обратил внимание, что потребление электроэнергии в дальневосточном регионе растет. Причем темпы этого роста здесь выше общероссийских.

До этого Путин побеседовал с заместителем председателя КНР Хань Чжэном и сербским вице-премьером Александаром Вулиным.

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. В этом году главная тема форума - «Дальний Восток - 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее «Росатом» не исключил возможности строительства АЭС большой мощности на Дальнем Востоке.