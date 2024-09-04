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Экс-ректору БФУ имени Канта, обвиняемому в хищении, продлили арест

Суд в Калининграде продлил арест экс-ректору БФУ имени Канта Федорову

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Виталий Невар/РИА Новости

Ленинградский районный суд Калининграда продлил срок заключения под стражей бывшему ректору Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта Александру Федорову до 8 ноября. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инстанции.

«Постановлением... Федорову А. А. продлен общий срок содержания под стражей до четырех месяцев — до 8 ноября 2024 года», — говорится в сообщении.

Подавая ходатайство о продлении ареста, следователь указал, что основания для содержания подсудимого в СИЗО не отпали. Судья с этим согласился. При этом защита Федорова против продления ареста возражала, а сам арестант во время заседания заявил, что хочет отправиться в зону СВО.

10 июля Федорова и его заместителя Елену Мялкину арестовали по подозрению в присвоении денежных средств в особо крупном размере.

Следствие полагает, что они осуществили незаконную схему денежных поощрений подчиненных и присвоили более 18 млн рублей. Предполагается, что Федоров издавал приказы о доплатах сотрудникам, а Мялкина их собирала и передавала начальнику.

11 июля в БФУ назначили врио ректора вместо Федорова. Им стал проректор по научной работе Максим Демин.

Ранее сообщалось, что суд арестовал акции на 170 млн рублей по делу о хищениях в Минобороны.

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