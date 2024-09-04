Пенсионерка стала популярной в соцсетях после того, как провела свой отпуск на Ибице

Пенсионерка из Англии стала популярной в соцсетях после того, как провела свой отпуск на Ибице, пишет Mirror. Женщина, которой исполнилось 82 года, проводила ночи в ночных клубах, выпивая и танцуя с более молодыми посетителями.

Джоан Хайэм прилетала на Ибицу вместе со своей внучкой. Бабушка быстро стала местной знаменитостью, отдыхая в молодежных ночных клубах и принимая участие в вечеринках. Внучка 82-летней пенсионерки документировала ее приключения на видео, а потом делилась роликами со своими подписчиками в соцсетях.

Ролики, на которых Джоан покоряет танцполы и отдыхает с молодыми мужчинами быстро разошлись по интернету, а сама она стала героиней в глазах многих зрителей. По мнению пользователей, именно так они хотят провести свою старость.

«Дорогие мои будущие внуки, вот так я хочу жить на пенсии, примите это во внимание», — пишут комментаторы.

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