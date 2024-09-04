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80-летняя ростовчанка избила мужа мясорубкой из-за старых обид

В Ростовской области пенсионерка избила мужа мясорубкой из-за старых обид

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Виталий Белоусов/РИА Новости

В Кашарском районе Ростовской области пожилая женщина напала на мужа с мясорубкой, вспомнив старые обиды, спасти избитого мужчину не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, инцидент произошел в ночь на 3 сентября в поселке Светлый. 80-летняя пенсионерка в ходе ссоры набросилась на 77-летнего мужа с металлической мясорубкой. Пожилая женщина несколько раз ударила супруга по голове, спасти избитого не удалось.

В ходе допроса пенсионерка полностью признала свою вину и заявила, что напала на мужа, вспомнив старые обиды. В отношении россиянки возбуждено уголовное дело, решается вопрос о заключении женщины под стражу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Сочи мужчина избил свою супругу в лифте из-за того, что у нее было недовольное лицо во время отдыха. Инцидент произошел 28 июля в четырехзвездочной гостинице «Атлант», где проживала семейная пара с 14-летним ребенком во время отдыха. Три дня супруги провели мирно, однако на четвертый день мужчина употребил алкоголь, напал на свою супругу в лифте и избил ее. Сообщается, что причиной стало то, что женщина его обзывала и недостаточно наслаждалась отдыхом.

Ранее россиянин избил сожительницу, которая забыла подоить корову.

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