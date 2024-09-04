«Она никогда детей не оставляла»: в Екатеринбурге пропала мать двоих детей

В Екатеринбурге женщина вышла из дома и пропала. Об этом сообщает Е1.

По словам родных, мать двоих детей Татьяна вышла из дома в 11 часов утра накануне, и больше ее не видели. Последний раз она общалась с дочерью по видеосвязи, в беседе с ней женщина сказала, что «по каким-то делам пошла».

«Дочки сказали, что она была в белой кофте, брюках, с макияжем и в золотых сережках. Больше ничего не известно», – рассказала подруга.

Сейчас девочки находятся у бабушки и дедушки. Родители уверены, что пропавшая – ответственный человек и не ушла бы без предупреждения.

«Она никогда детей не оставляла», – поделилась мать женщины.

Как рассказала подруга, на данный момент у матери двоих детей телефон выключен.

Известно, что за несколько дней до произошедшего она получила свидетельство о расторжении брака. Был ли у пропавшей другой мужчина, семья не знает.

Сейчас в поисках принимают участие волонтеры. Со своей стороны, сотрудники МВД устанавливают местонахождение женщины и проводят проверочные мероприятия.

Ранее в Курской области нашли сотни человек, считавшихся пропавшими без вести.