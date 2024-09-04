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В КБР заявили о прохождении пика заболеваемости кишечной инфекцией

Коков: пик заболеваемости кишечной инфекцией в Кабардино-Балкарии пройден

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Depositphotos

Пик заболеваемости в Кабардино-Балкарской Республике (КБР), где было выявлено массовое отравление жителей, пройден. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Казбек Коков.

Он рассказал, что местное отделение Роспотребнадзора зафиксировано снижение числа обращающихся в больницы граждан с симптомами кишечной инфекции.

«В результате принятых оперативных мер вспышка острой кишечной инфекции в одном из микрорайонов Баксана купирована», — добавил Коков.

По словам главы КБР, врачи оценивают состояние находящихся в медицинских учреждениях людей как средней и легкой степени тяжести. Более того, специалисты отмечают положительную динамику в лечении отравившихся жителей.

В то же время министерство здравоохранения региона в официальном Telegram-канале заявило, что сейчас в госпиталях находятся 70 человек. При этом 16 из них уже готовят к выписке.

«Отмечается снижение количества обращений в амбулаторно-поликлиническое звено <...> на 67% в сравнении с предыдущими сутками, а также уменьшение количества вызовов скорой медицинской помощи на 40%», — говорится в публикации.

3 сентября в городе Баксан в КБР с признаками отравления госпитализировали 212 человек. Позже большинство из них направили на амбулаторное лечение «ввиду легкой степени тяжести заболевания».

Предварительно, причиной массового заболевания людей стала водопроводная вода. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Ранее в республике Карелия произошло массовое отравление.

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