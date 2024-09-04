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Пакет законов против пропаганды ЛГБТ в Грузии прошел второе чтение в парламенте

Парламент Грузии во втором чтении одобрил законы против пропаганды ЛГБТ

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РИА «Новости»

Грузинские депутаты во втором чтении приняли пакет законопроектов против пропаганды нетрадиционных отношений. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что документы уточняют ряд вопросов, связанных с браком, усыновлением детей и опекой, а также операциями по смене пола. Помимо этого, в Грузии хотят учредить День святости семьи и уважения родителей — его будут праздновать 17 мая.

Поправки к закону о запрете пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) вводят запрет на регистрацию однополых браков, усыновление детей лицами, вступившими в однополые отношения, а также запрещает операции по смене пола. Кроме того, вводятся штрафы для физических и юридических лиц за пропаганду нетрадиционных отношений в размере от 1,5 тыс. до 4 тыс. лари ($532-$1400), а также штрафы за распространение рекламы с ЛГБТ-тематикой.

Помимо этого, в Грузии появится запрет на публичные акции, направленные на популяризацию ЛГБТ.

В июне премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе назвал пропаганду ЛГБТ неприемлемой и опасной для общества. При этом он подчеркнул, что права каждого человека должны быть защищены.

Ранее сообщалось, что ЕС решил сократить финансирование Грузии.

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