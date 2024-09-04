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В Курской области нашли сотни человек, считавшихся пропавшими без вести

Врио главы Смирнов: в Курской области найдены более 500 человек после эвакуации

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Илья Питалев/РИА Новости

В Курской области нашли более 500 человек, которые считались пропавшими без вести после эвакуации из приграничных районов. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

По его словам, помощь в поисках оказывали сотрудники Российского Красного Креста, областного правительства и правоохранительных органов.

Глава региона поблагодарил всех волонтеров за «самоотверженную работу».

Смирнов рассказал о региональном пункте Красного Креста, где работают около 70 волонтеров и куда каждый день приходят две тысячи человек, которые вынужденно покинули свои дома. Около шести тысяч жителей курского приграничья получили здесь сертификаты на покупку лекарств.

«Продуктовые и гигиенические наборы получили уже порядка 50 тысяч человек», — написал врио губернатора.

Он отметил, что имеющихся помещений недостаточно, чтобы оперативно обслуживать всех нуждающихся. Глава региона поручил правительству найти и предоставить дополнительные площади.

В конце августа Смирнов заявил, что на территории приграничных районов Курской области ввели льготную арендную плату в размере одного рубля за пользование госимуществом.

Ранее сообщалось, что потерявшие дома жители Курской области смогут построить новые по сертификатам.

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