КНДР снова запустила шары с мусором в сторону Южной Кореи

Корейская Народно-Демократическая Республика в очередной раз запустила в сторону Южной Кореи воздушные шары, которые, предположительно, перевозят мусор. Об этом сообщило агентство Yonhap.

ТАСС со ссылкой на мэрию Сеула сообщил, что шары обнаружили в воздушном пространстве над северной частью провинции Кёнгидо. Власти города пообещали предупредить, когда объекты достигнут столицы.

До этого Северная Корея запустила воздушные шары 10 августа. Подробности о количестве и размерах запущенных объектов не приводилось.

В июле министры обороны Южной Кореи и США Син Вон Сик и Ллойд Остин во время переговоров в Токио призвали Северную Корею не запускать шары с мусором. Глава южнокорейского ведомства отметил, что отправка подобных объектов является очевидным нарушением соглашения о перемирии и серьезной угрозой суверенитету Южной Кореи.

В середине июля сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон пригрозила Южной Корее «ужасными и невыносимыми» последствиями запуска воздушных шаров с пропагандистскими листовками на территорию КНДР.

Ранее в Южной Корее назвали число запущенных мусорных шаров из КНДР.