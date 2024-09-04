Москвичка заявила об изнасиловании психологом на приеме

Жительница Москвы рассказала о том, что ее изнасиловал психолог. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, 20-летняя фитнес-тренер решила обратиться к специалисту после того, как молодой человек указал на ее неопытность в отношениях. Психолог показался ей странным, но она все-таки решила воспользоваться его услугами.

По словам самой девушки, сначала мужчина изнасиловал ее несколько раз, прикрываясь практиками, связанными с психологией. В какой-то момент девушка потребовала остановиться, из-за чего получила в свой адрес оскорбления. Недовольная ситуацией клиентка сбежала и обратилась в полицию.

На данный момент психолог задержан.

До этого в Москве суд арестовал таксиста, которого подозревают в изнасиловании клиентки. Водитель, по версии следствия, во время поездки остановился и надругался над пассажиркой. Вскоре его задержали. Причастность мужчины к произошедшему подтверждается следственными действиями.

Ранее в Тульской области мужчина похитил экс-жену, изнасиловал ее и держал в гараже.