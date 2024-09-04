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Врач перечислила факторы, снижающие иммунитет осенью

Терапевт Бурнацкая: недостаток сна и чрезмерный стресс снижают иммунитет

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Freepik.com

Среди факторов, которые подавляют иммунитет в осеннее время: недостаток сна, чрезмерный стресс и неправильное питание. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая. По ее словам, заболеваниям осенью больше всего подвержены дети и пожилые люди.

«У детей иммунная система еще формируется, и они часто контактируют друг с другом в дошкольных и школьных учебных заведениях, в спортивных и творческих секциях. У пожилых с возрастом иммунитет ослабевает, что делает их более уязвимыми к инфекциям», — объяснила специалист.

Она добавила, что малоподвижный образ жизни также способствует снижению иммунитета, поскольку приводит к ухудшению циркуляции крови и падению общего тонуса.

До этого Бурнацкая перечислила продукты для укрепления иммунитета осенью. Среди них цитрусовые, чеснок, имбирь и кисломолочные продукты.

Апельсины, лимоны и грейпфруты, по ее словам, содержат много витамина C, который поддерживает иммунную систему. Чеснок обладает антимикробными свойствами и помогает организму бороться с инфекциями. Имбирь, в свою очередь, имеет противовоспалительные свойства.

Что касается кисломолочных продуктов, они содержат пробиотики, способствующие поддержанию здоровой микрофлоры кишечника, отметила врач.

Ранее россиянам рассказали, как организовать питание осенью, чтобы не набрать вес.

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