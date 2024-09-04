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Синоптик рассказал, когда в Москву вернутся залповые ливни

Синоптик Шувалов: в конце сентября Москву накроют осенние дожди

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Первый осенний месяц в Москве завершится дождями. Залповых ливней при этом не прогнозируется, так как они возникают только при резком перепаде температур, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.

Сильные ливни – это результат контрастов температур. В Москве такая погода наблюдалась при 30-градусной жаре. Тогда происходило соприкосновение разных воздушных масс, на стыке которых создаются тучи. Это приводило к залповым ливням, из-за чего в июне в столице выпала месячная норма осадков только за одни сутки, объяснил метеоролог.

«Осенью дожди могут начаться только при циклоне, пока такая вероятность минимальна, что будут именно залповые ливни. В конце сентября придут обычные осенние дожди», — заключил Шувалов.

Напомним, до этого синоптик также сообщал, что после необычно теплой погоды к столичному региону приблизится более прохладный антициклон, а после этого жителей ждет бабье лето, которое на самом деле еще не началось. По его словам, солнечная погода без осадков задержится до середины сентября из-за пришедшего в столицу антициклона.

Ранее сообщалось, что из-за дождей река Хоста в Сочи поднялась до опасных отметок.

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