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Пенсионерка отсудила 440 тысяч за наезд самокатчика, после которого так и не восстановилась

В Екатеринбурге родители самокатчика заплатят 440 тысяч пострадавшей пенсионерке

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Shutterstock

В Екатеринбурге пенсионерка отсудила компенсацию морального вреда у родителей подростка, которые наехал на нее на самокате, сообщили в областной прокуратуре.

ДТП, после которого пожилая женщина так и не смогла восстановиться, произошло в октябре 2022 года на улице Вильгельма де Геннина. Несовершеннолетний, управлявший самокатом, наехал на местную жительницу и причинил тяжкий вред ее здоровью.

«В результате наезда женщине причинена сочетанная травма верхних конечностей, в том числе закрытый перелом правой плечевой кости со смещением, закрытый перелом 5 пястной кости, перелом головки 4 пястной кости, перелом фаланги 5 пальца левой кисти со смещением отломков», — сказано в материалах дела.

В сообщении также говорится, что с момента происшествия пенсионерка 1952 года рождения перенесла две операции, долго нуждалась в постоянном присмотре и уходе, но до сих пор не вернулась к привычному образу жизни. Она обратилась в суд с иском к законным представителям самокатчика. В итоге исковые требования пострадавшей были удовлетворены, родители подростка заплатят ей 440 тыс. рублей за физические и нравственные страдания.

Ранее в Челябинске дети сломали женщине руку и ногу, врезавшись в нее на самокате.

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