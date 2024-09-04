В Волгограде россияне напали на полицейских на проезжей части во время задержания

В Волгограде двоих мужчин задержали за нападение на сотрудников МВД. Об этом сообщает полиция региона.

На кадрах с места инцидента, опубликованных в Telegram-канале «XY Волгоградъ», заметно, как правоохранители ведут к своей машине двоих мужчин, но в какой-то момент между ними и сотрудниками МВД начинается драка. Во время потасовки все четыре участника упали на проезжую часть. После этого участники переместились к обочине, где один из них упал в кусты.

С мужчинами рядом находилась женщина. По какой причине произошел конфликт, не сообщается.

По данным МВД, сотрудники ГИБДД подошли к машине зачинщиков для того, чтобы проверить их документы, но россияне вышли из автомобиля и стали применять физическую силу.

«Они были задержаны и для дальнейшего разбирательства доставлены в дежурную часть районного отдела полиции», – поделились в ведомстве.

В отношении двоих участников составлены административные протоколы. Материалы, связанные с применением насилия к представителям власти, направлены в следственные органы.

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