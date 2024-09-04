В Ростовской области ликвидировали пожар на горящей более двух недель нефтебазе

Пожарные полностью ликвидировали возгорание на складах с топливом в Пролетарске Ростовской области, которое произошло более двух недель назад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Пожар полностью ликвидирован», — сказал источник.

В ночь на 18 августа средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотников на Ростовскую область. Позже губернатор региона Василий Голубев сообщил, что обломки дронов упали на территорию промышленных складов в Пролетарске. В результате инцидента загорелось дизельное топливо.

19 августа Голубев сообщил, что в ходе тушения пожара пострадали 18 спасателей, пять из них находились в реанимации.

20 августа глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич рассказал, что на нефтебазе в Пролетарске загорелись около 20 из 74 емкостей с топливом. Площадь огня составила 10 тысяч квадратных метров.

Ранее крупный лесной пожар вспыхнул у грузинского города Боржоми.