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В России запустили информационный проект для подростков и родителей

Life запустил проект для подростков и родителей «Есть нюанс»

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Depositphotos

Информационный портал Life запустил проект для подростков и их родителей «Есть нюанс». В вертикальных роликах эксперты отвечают на самые пикантные и не всегда удобные вопросы. К примеру, сексолог Елена Толстая объяснила, как подготовиться к первой интимной близости, и в каких случаях стоит от нее отказаться.

«Самое важное — вы должны задать себе вопрос, хотите ли вы этого на самом деле. Потому что если у вас есть страх либо хотя бы небольшие сомнения, то лучше от этого первого раза прямо сейчас отказаться», — посоветовала Толстая.

Проект направлен на просвещение подрастающего поколения в разных сферах жизни. Чтобы собрать самые актуальные вопросы, волнующие современных подростков, портал провел специальный опрос среди молодежи.

Свежие выпуски выходят во «ВКонтакте», ОК, Дзен, а также на видеохостинге Rutube. Проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

«Газета.Ru» до этого выяснила у отцов-одиночек, как они справляются с обсуждением интимных вопросов с девочками. А семейный психолог дала советы по половому воспитанию тем мужчинам, которые растят дочерей в одиночку.

Ранее психолог объяснил, уместны ли поцелуи в губы при детях.

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