Россиянка пыталась незаметно украсть из магазина около 200 шоколадок за один визит

В Воркуте женщину подозревают в краже более чем сотни шоколадок за один раз. Об этом сообщает Komigor.com.

Инцидент произошел в магазине на улице Ленина. По данным источника, 38-летняя посетительница попыталась вынести из торговой точки около 200 плиток шоколада на сумму более пяти тысяч рублей.

Как заявил директор магазина, россиянка пыталась незаметно уйти из магазина, но в кассовой зоне на нее обратили внимание и вызвали Росгвардию.

«Прибывшие на место происшествия росгвардейцы задержали и доставили 38-летнюю местную жительницу в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства», – сообщается в публикации.

На данный момент специалисты МВД проводят проверку, которая поможет выяснить все обстоятельства произошедшего.

До этого в Петербурге поклонника ЧВК «Вагнер» заподозрили в краже 10 миллионов рублей у женщины, в доме которой он работал. Россиянин несколько раз был судим за кражи в разных регионах.

Ранее в Петербурге мигранты пытались украсть покалеченную девушку.