Россиянка пыталась ввезти в страну кораллы из ОАЭ, но попалась на таможне

В екатеринбургском аэропорту Кольцово сотрудники таможни выявили незаконные сувениры, которые пыталась ввезти 38-летняя жительница Челябинска, прибывшая из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Туристка прилетела рейсом из Дубая. Во время прохода по «зеленому» коридору ее остановили инспекторы таможни и попросили показать содержимое багажа. При досмотре у нее нашли 25 кораллов, которые запрещено перевозить через границу. Женщина призналась, что не знала о таких правилах.

«Изъятые кораллы таможенники отправили на экспертизу, которая установила, что все экземпляры серо-белого цвета относятся к отряду Мадрепоровые и значатся в перечне видов животных и растений, находящимися под угрозой исчезновения», — пояснили в ведомстве, добавив, что для провоза таких вещей нужно заполнить декларацию и заручиться разрешением на их провоз в стране-экспортере.

Нарушительнице грозит штраф с конфискацией природных сувениров.

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