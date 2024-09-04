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В РФ обнаружили опасные БАДы

В России в свободной продаже нашли опасные БАДы для повышения потенции

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Depositphotos

В России в свободной продаже обнаружены биологически активные добавки (БАДы) для повышения потенции, в состав которых входит вещество силденафил. Об этом газете «Известия» сообщили в международной Ассоциации «Антиконтрафакт».

В ассоциации уточнили, что это вещество содержится в рецептурных препаратах. При этом концентрация силденафила в найденных БАДах в три–четыре раза выше, чем в «Виагре». Содержание такого количества вещества может привести к инфаркту и летальному исходу, отметили журналисты.

По итогам анализа опасное содержание силденафила обнаружили в таких добавках как «Boss Royal Viagra» производства Shuangbao, «Новая арабская ви@гра» и «Снайпер» Сянганской корпорации международного медикамента Цзюдуань, «Черный муравей, властелин ночи» краснодарского ООО «Атриум» и некоторых других препаратах.

До этого директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова рассказала, что маркетплейсы допускают массу нарушений в онлайн-торговле лекарствами и продуктами для здоровья. За прошлый год их количество выросло в 10 раз.

Ранее в Госдуме призвали запретить свободную торговлю БАДами.

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