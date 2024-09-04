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В Ярославской области спасатели тушат крупный пожар на крыше ангара

МЧС: в Ярославской области загорелся ангар на площади 960 кв.м.

В Ярославской области загорелся ангар на площади 960 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По информации ведомства, возгорание произошло на кровле складского помещения с металлическими запчастями в Ростове. На месте работают порядка 30 специалистов и девять единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

Накануне в Сочи загорелся частный дом, после чего пламя распространилось еще на два соседних здания. Местные жители пожаловались, что жильцы дома не могли дозвониться до служб спасения. Кроме того, улицу полностью перекрыли, что не позволило проехать пожарным, сообщили в соцсетях.

В ночь на 1 сентября пожар произошел в многоэтажном доме в Татарстане. Находящийся внутри горящей квартиры подросток смог спастись, выбравшись на внешний блок кондиционера на девятом этаже. Школьника с помощью приставной лестницы спустили вниз и передали медикам.

Ранее в Ростовской области загорелся отель.

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