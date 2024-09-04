В Саратове медсестра перевела мошенникам более 7 млн рублей

В Саратове мошенники обманули медицинскую сестру более чем на 7 млн рублей. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на управление МВД по Саратовской области.

По данным ведомства, инцидент произошел накануне. Женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником Росфинмониторинга, и сообщил, что ее сбережения в банке находятся в опасности. Злоумышленник посоветовал перевести деньги на безопасный счет. Жительница Саратова поверила ему и перевела 7,1 млн рублей.

После того, как женщина поняла, что ее обманули, она написала заявление в полицию. Сотрудники МВД завели дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Накануне сообщалось, что аферисты убедили жителя Ставрополя отдать им около 6 млн рублей. Как рассказал сам 60-летний мужчина, ему позвонил неизвестный, который представился работником финансовой организации. Он заявил, что кто-то пытается оформить кредит на имя пострадавшего. Так как россиянин не брал займы, ему предложили способ защитить деньги от мошенников. В результате мужчина сам оформил кредит и перевел средства на «безопасный счет».

Ранее стало известно, что Сбер с начала года сберег от мошенников свыше 200 млрд рублей своих клиентов.