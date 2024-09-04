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На Украине сожгли автомобиль военнослужащего

В Харькове ночью сожгли внедорожник военного ВСУ

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J.Kozak/Shutterstock/FOTODOM

Злоумышленники ночью сожгли внедорожник военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Харькове. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

Никаких подробностей инцидента не приводится.

С начала года на Украине были задержаны более 70 человек по подозрению в поджогах автомобилей военных ВСУ. Таким образом население страны выражает протест против насильственной мобилизации. Чаще всего целью поджигателей становится транспорт сотрудников военкоматов. В результате некоторые автомобилисты начали приклеивать особые наклейки с надписью «Не ТЦК» — территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы.

В конце июля силовые структуры Украины задержали шестерых одесских курьеров, которым вменяется попытка поджога 15 внедорожников ВСУ за две недели.

23 августа сообщалось, что неизвестные в Киеве подожгли минимум шесть автомобилей, которые могут принадлежать военным.

Ранее на Украине молодой человек пытался сжечь военкомат.

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