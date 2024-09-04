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Делегация МАГАТЭ приехала на Запорожскую АЭС

ТАСС: делегация МАГАТЭ во главе с Гросси прибыла на Запорожскую АЭС

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РИА «Новости»

Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Об этом сообщает ТАСС.

Ожидается, что в ходе текущего визита пройдет смена состава миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Сейчас на станции работают сотрудники агентства, которые приехали во время первого визита Гросси в сентябре 2022 года.

2 сентября гендиректор агентства заявил, что посетит Запорожскую АЭС. чтобы продолжить свое содействие в предотвращении ядерной аварии. 4 сентября делегация МАГАТЭ приехала в Запорожскую область. Она въехала на территорию региона с российской стороны.

До этого директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина заявила, что обстановка на территории станции и ее города-спутника Энергодара напряженная. По ее словам, в округе наблюдалась высокая интенсивность обстрелов.

Ранее Гросси встретился с министром энергетики Украины.

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