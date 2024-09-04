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Лукашенко помиловал еще 30 осужденных за протесты

Президент Белоруссии Лукашенко помиловал еще 30 лиц, осужденных за протесты

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Yekaterina Shtukina/AP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал еще 30 осужденных за участие в протестах. Об этом пишет БелТА.

По данным издания, среди помилованных семь женщин и 23 мужчины. Большинство из них — родители несовершеннолетних детей. Все они признали вину, искренне раскаялись и пообещали вести правопослушный образ жизни.

В середине августа Лукашенко подписал указ о помиловании 30 осужденных за преступления протестной направленности. Тогда на свободу отпустили 14 женщин и 16 мужчин. У некоторых из них серьезные заболевания, а также в списке были люди пенсионного возраста.

В конце июля Лукашенко помиловал 14 человек, среди которых были участники протестов 2020 года.

В 2020 году в Белоруссии после выборов президента, на которых победил Лукашенко, начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

Ранее в Германии возбудили дело против помилованного Белоруссией Рико Кригера, вернувшегося домой в рамках масштабного обмена заключенными между Россией и Западом.

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